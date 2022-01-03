«Что на завтрак?» Макгрегор опубликовал весёлые фотографии с сёстрами и мамой

33-летний ирландский экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выложил в своём «инстаграме» фотографии со своими сёстрами и мамой.

Публикация доступна в «инстаграме» Конора Макгрегора.

В настоящее время Макгрегор не участвует в соревнованиях, так как восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником ирландского бойца был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Победу Порье одержал ещё в первом раунде.

Ранее Джон Кавана, тренер Макгрегора, рассказал о сроках возвращения своего подопечного.