Фаридун Одилов: все недооценивают меня, но бой со Шлеменко всё покажет

Чемпион Eagle FC в среднем дивизионе Фаридун Одилов высказался о своём будущем поединке с Александром Шлеменко.



«Все недооценивают меня, но бой со Шлеменко всё покажет. Я заряжен на эту защиту. У меня такая команда, с которой возможно абсолютно всё», — приводит слова Одилова пресс-служба Eagle FC в «Инстаграме».



Напомним, Александр Шлеменко провёл в 2021 году два поединка, победив единогласным решением судей соотечественника Артура Гусейнова, а также бразильца Марсио Сантоса. Всего на счету Шлеменко 74 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 61 победу и потерпел 13 поражений.



Одилов в последнем поединке победил Инока Торреса техническим нокаутом в первом раунде. Всего на его счету девять побед, две ничьи и два поражения.

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