Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фаридун Одилов: все недооценивают меня, но бой со Шлеменко всё покажет

Фаридун Одилов: все недооценивают меня, но бой со Шлеменко всё покажет
Комментарии

Чемпион Eagle FC в среднем дивизионе Фаридун Одилов высказался о своём будущем поединке с Александром Шлеменко.

«Все недооценивают меня, но бой со Шлеменко всё покажет. Я заряжен на эту защиту. У меня такая команда, с которой возможно абсолютно всё», — приводит слова Одилова пресс-служба Eagle FC в «Инстаграме».

Напомним, Александр Шлеменко провёл в 2021 году два поединка, победив единогласным решением судей соотечественника Артура Гусейнова, а также бразильца Марсио Сантоса. Всего на счету Шлеменко 74 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 61 победу и потерпел 13 поражений.

Одилов в последнем поединке победил Инока Торреса техническим нокаутом в первом раунде. Всего на его счету девять побед, две ничьи и два поражения.

Новость по теме
RCC представила официальный постер боя Шлеменко с Исмаиловым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022