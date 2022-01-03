«Чему мне завидовать?» Бетербиев высказался об Усике

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев высказался о чемпионе мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF Александре Усике.
«Все говорят, что я кому-то завидую. Зачем мне завидовать? Чему мне завидовать? Во-первых, я с удовольствием занимаюсь своим делом. Во-вторых, как вы до этого сказали, ни к кому не отношусь предвзято. Труд, который я делаю — это же нелёгкое дело, и эти же ребята добились этого. Тот же Усик и Джошуа — они же не просто так наверху, потому что они добились этого. И я уважаю этот труд. У меня нет плохих мыслей об этих людях. Вообще не думаю о них, занимаюсь своим делом.
Как я могу быть против Усика, если я этот бой до сих пор не смотрел? Или как могу быть за Усика? Если бы я был за кого-то из них, то сидел бы и смотрел. Несмотря на то что я боксировал с Усиком три раза, даже в таком случае мне неинтересно было смотреть этот бой. Я уважаю то, что он эту работу проделал. Уважаю то, что он добился таких результатов. На самом деле, это очень круто», — цитирует Бетербиева «Спорт-экспресс».
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