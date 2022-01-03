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«Бойз бэнд 2022 года, который вы заслужили!» Волков опубликовал фото с Big Russian Boss

«Бойз бэнд 2022 года, который вы заслужили!» Волков опубликовал фото с Big Russian Boss
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Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, разместил новый пост в своём «инстаграме». На фотографии Волков предстал с Big Russian Boss, SQWOZ BAB и Young P&H.

«Бойз бэнд 2022 года, который вы заслужили!

Отвечаю в этом рэп-коллективе за то, чтобы все тексты были максимально консервативные, не пропагандировали ничего плохого, а только всё хорошее!

Но, увы, пока вы это читали, мы уже распались, так и не найдя славы», — подписал публикацию Волков.

Напомним, последний поединок Волков провёл с польским спортсменом Мартином Тыбурой. Противостояние состоялось на прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ) турнире UFC 267. Александр праздновал победу по итогам трёх раундов, судьи приняли решение единогласно: 30-27, 30-27, 29-28. Для Волкова эта победа стала 34-й в 43 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.

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