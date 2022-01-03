Чейл Соннен рассказал, почему не верит в бой Хамзата Чимаева и Колби Ковингтона
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Бывший боец UFC Чейл Соннен признался, что не верит в вероятность боя шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева и Колби Ковингтона.
«Дана Уайт сказал, что Хамзата Чимаева от разговоров о титульном бое отделяют четыре поединка. Я не думаю, что в полусреднем весе кто-то может сейчас победить Колби Ковингтона и автоматически не стать претендентом номер один. Колби дал понять, что он второй номер среди действующих бойцов.
Нам сказали, что Хамзат Чимаев находится в четырёх боях от титульника. Если он выйдет в октагон и накинется на Ковингтона, его придётся свести с Камару Усманом. В случае его победы было бы безответственно не сделать этого», — приводит слова Соннена SportsKeeda.
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