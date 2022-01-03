USADA в 2021 году тестировала Диллашоу 25 раз

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу в 2021 году прошёл 25 тестов на запрещённые препараты, проводимые комиссарами USADA, сообщает MMAJunkie.
Напомним, Диллашоу владел титулом в легчайшем весе с 2014 по 2016 год и с 2017-го по 2019-й. В марте 2019 года стало известно, что Ти Джей провалил допинг-тест. Спортсмен не стал оспаривать результат и добровольно отказался от титула. USADA дисквалифицировала Диллашоу на два года.
24 июля 2021 года Диллашоу вернулся в октагон, отбыв дисквалификацию. Соперником американского бойца был Кори Сэндхаген. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Диллашоу раздельным решением судей. Он одержал 17-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету четыре поражения. У Сэндхагена 14 побед и три поражения.
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