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Аманда Серрано готова провести бой с Валентиной Шевченко

Аманда Серрано готова провести бой с Валентиной Шевченко
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Чемпионка мира по боксу по версиям WBC, WBO и IBO в полулёгком весе Аманда Серрано заявила, что готова подписать контракт с UFC и провести бой с Валентиной Шевченко, если президент лиги Дана Уайт согласится на условия, которые ему поставил блогер-боксёр Джейк Пол.

«Я с радостью подпишу контракт на один бой с UFC, чтобы бросить вызов Валентине в борьбе за титул чемпиона наилегчайшего веса, если UFC согласится на предложение Джейка Пола. Давайте сделаем историю», — написала Аманда Серрано в своём «твиттере».

Ранее Пол высказал ряд требований к Уайту, при выполнении которых он согласится на переход в промоушен. В частности, Пол потребовал увеличить минимальную зарплату бойцов и гарантировать бойцам UFC 50% годового дохода лиги.

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