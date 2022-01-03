Олейник: покуда Саша Емельяненко занимается фигнёй, я буду говорить: он занимается фигнёй

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник поделился мнением о соотечественнике Александре Емельяненко.
«Неправда, что мы никогда не относились друг к другу с симпатией. Когда-то мы тренировались вместе, ходили в один зал. Договаривались: «Саш, давай потренируемся сегодня». Приходили, боролись, отрабатывали. Вроде всё было отлично. Встречались не раз на турнирах в качестве почётных гостей: «Леха!», «Саня!» Помогали, поддерживали, болели друг за друга. А потом внезапно через полгода после того, как вместе боролись, он говорит: «Вообще не знаю этого парня, никогда его не видел, мешок». Не понял вообще этого: вроде боролись недавно, всё было нормально, а сейчас ты напрягаешься…
По поводу Саши скажу так: покуда он занимается фигнёй, я всегда буду говорить: он занимается фигнёй. Когда будет заниматься спортом или какой-то ещё нормальной деятельностью — я буду говорить о нём нормально. Это адекватное человеческое отношение. И это касается любого — не только Саши. Если будет повод, я скажу: Сашу знаю, Саша — молодец, хороший парень. Когда-то споткнулся, а сейчас поднялся и делает нормальные вещи», — приводит слова Олейника Sport24.
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