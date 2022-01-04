Чимаев: если Всевышний захочет, не только UFC ломать будем, но и горы сломаем

Знаменитый шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новую запись в своём «инстаграме».



«Шумный парень! Громко говорить! Самоуверенный парень!



Но никто не видит, что парень жёстко работает, жёстко забирает своё, если Всевышний захочет, не только UFC ломать будем, но и горы сломаем», — написал Хамзат Чимаев в своём «инстаграме».

Последний бой Чимаев провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом уже на четвёртой минуте первого раунда.



Ранее боец UFC Белал Мухаммад, который не раз жёстко высказывался о Хамзате, сделал очередной выпад в его адрес. Чимаев не оставил это без внимания, в скором времени отреагировав на новую колкость от Мухаммада.