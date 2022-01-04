В Bellator готовы подписать контракт с Джейком Полом

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал о готовности подписать контракт с YouTube-блогером Джейком Полом.
«Я всегда говорил: «Слушайте, эти парни — настоящие спортсмены, они молоды, они усердно работают, они добиваются своего». Этого у них не отнять, и они становятся всё лучше и лучше. То, что вы видели с Вудли, — это очень круто. Нужен огромный труд, чтобы дойти до такого уровня. Я никогда не видел, чтобы Вудли так нокаутировали, поэтому я всегда говорил, чтобы не недооценивали этих ребят, а это было полтора года назад.
Если Джейк хочет прийти в ММА, мы с радостью можем ему помочь. Он придёт в один из лучших спортзалов планеты, где тренируется Хабиб, где всё ещё тренируется Даниэль Кормье, где сейчас преподаёт Кейн Веласкес, и он попадёт в среду, где будет процветать, к тому же у него уже есть борцовский опыт. У него отличные удары, очевидно. Вы видели это, так что этот парень будет становиться всё лучше и лучше. Времена, когда он дрался с баскетболистами или кем-то ещё, прошли», — приводит слова Кокера MMAJunkie.
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