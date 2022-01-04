Джон Джонс рассказал, когда и с кем хочет провести первый бой в UFC в тяжёлом весе

Бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Джон Джонс рассказал о намерении провести первый бой в тяжёлой весовой категории в этом году.

«Последние несколько дней я провёл взаперти, изучая себя и возможных будущих соперников. Мне не терпится узнать имя своего следующего оппонента, чтобы ещё больше сосредоточиться на своей энергии. Это мой любимый вид домашней работы», — написал Джонс в своём «инстаграме».

«Я хочу провести бой где-то в апреле в «Мэдисон Сквер Гарден» или в июле на Международной бойцовской неделе. Это две даты, которые я рассматриваю. Думаю, всё будет зависеть от того, кто победит в январе в бою между Фрэнсисом Нганну и Сирилем Ганом, а дальше мы будем смотреть по обстоятельствам», — приводит слова Джонса BJPenn.