Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ветеран UFC выплатит промоушену $ 388 тыс.

Ветеран UFC выплатит промоушену $ 388 тыс.
Комментарии

Ветеран UFC Марк Хант проиграл в суде дело касательно его поединка с Броком Леснаром. По мнению Ханта, UFC нарушил законы штата и федеральные законы, манипулируя собственной системой допинг-тестирования для допуска Леснара, который использовал допинг до поединка с ним.

В контракте бойца с промоушеном было указано, что если Хант подаёт в суд на UFC и проигрывает дело, то он обязан оплатить организации все затраты на адвокатов.

Суд постановил, что с Ханта должны взыскать $ 388 тыс. судебных издержек в пользу UFC. Он попытался оспорить это решение, так как несколько исков ещё находятся на рассмотрении, но протест был отклонён.

Марку Ханту 47 лет. Последний бой он провёл в конце 2018 года, в котором уступил Джастину Уиллису.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022