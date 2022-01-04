Ветеран UFC выплатит промоушену $ 388 тыс.

Ветеран UFC Марк Хант проиграл в суде дело касательно его поединка с Броком Леснаром. По мнению Ханта, UFC нарушил законы штата и федеральные законы, манипулируя собственной системой допинг-тестирования для допуска Леснара, который использовал допинг до поединка с ним.

В контракте бойца с промоушеном было указано, что если Хант подаёт в суд на UFC и проигрывает дело, то он обязан оплатить организации все затраты на адвокатов.

Суд постановил, что с Ханта должны взыскать $ 388 тыс. судебных издержек в пользу UFC. Он попытался оспорить это решение, так как несколько исков ещё находятся на рассмотрении, но протест был отклонён.

Марку Ханту 47 лет. Последний бой он провёл в конце 2018 года, в котором уступил Джастину Уиллису.