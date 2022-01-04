Джейк Пол — Дане Уайту: у вас осталось 3 дня, чтобы выполнить условия для моего перехода

Американский блогер и боксёр Джейк Пол напомнил главе UFC Дане Уайту о том, что у него осталось всего 3 дня для того, чтобы выполнить его условия для перехода в его промоушен.

«Осталось 3 дня по моему предложению Дане. Я уйду из бокса навсегда. У тебя мало времени», — написал Пол в своём «твиттере».

Напомним, ранее Пол выдвинул три требования Дане Уайту:

«1. Увеличьте минимальную зарплату бойца за бой до $ 50 тысяч.



2. Гарантируйте бойцам UFC 50% годового дохода UFC.



3. Обеспечьте долгосрочное медицинское обслуживание всем бойцам. Есть много выпускников UFC, которые публично заявили, что страдают от сотрясения головного мозга. У вас есть пять дней, чтобы принять и реализовать вышеизложенное до 31 марта 2022 года. Как только это будет реализовано, я немедленно уйду из бокса, вступлю в USADA и соглашусь на сделку с UFC на один бой с Хорхе Масвидалем. Всем бойцам UFC – время занять твёрдую позицию и создать ценность для себя и коллег. Вы заслуживаете более высокой оплаты, вы заслуживаете долгосрочного медицинского обслуживания и прежде всего вы заслуживаете свободы. Поддерживайте друг друга. Я не ваш враг, я ваш защитник», — написал тогда Пол.