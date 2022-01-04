Нейт Диаз — Конору Макгрегору: не забывай, что к чему, маленькая сучка

Американский боец UFC Нейт Диаз у себя «твиттере» в очередной раз резко высказался в адрес экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.

«Не забывай, что к чему, маленькая сучка», — написал Диаз и прикрепил видеонарезку с их боя.

Макгрегор и Диаз сражались дважды. В марте 2016 года, на турнире UFC 196, Нейт одержал досрочную победу, нанеся ирландцу первое поражение в карьере в UFC. Тот бой был признан лучшим поединком вечера, а для Конора был дебютным в полусреднем весе. В августе того же года состоялся реванш: Макгрегор победил решением большинства судей.

В настоящее время Макгрегор не участвует в соревнованиях, так как восстанавливается после перелома ноги, полученного на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником ирландского бойца был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Победу Порье одержал ещё в первом раунде.