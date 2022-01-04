Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сауль Альварес встретился с чемпионом Формулы-1 Максом Ферстаппеном

Сауль Альварес встретился с чемпионом Формулы-1 Максом Ферстаппеном
Комментарии

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес встретился с чемпионом мира Формулы-1 сезона-2021, пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Совместное фото двух звёздных спортсменов на своей странице в «Инстаграме» разместила супруга мексиканца, а тот сделал репост в «сториз» своей страницы в социальной сети. Макс и Сауль встретились на вечеринке в Майами.

Напомним, Сауль Альварес в 2021 году провёл три поединка и сумел завоевать все титулы во втором среднем весе, таким образом, он первый боксёр в истории, ставший абсолютным чемпионом в этой категории. Что касается Макса Ферстаппена, нидерландец впервые в карьере стал чемпионом мира. Гонщик «Ред Булл» прервал многолетнюю гегемонию семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022