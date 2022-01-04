Сауль Альварес встретился с чемпионом Формулы-1 Максом Ферстаппеном
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес встретился с чемпионом мира Формулы-1 сезона-2021, пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Совместное фото двух звёздных спортсменов на своей странице в «Инстаграме» разместила супруга мексиканца, а тот сделал репост в «сториз» своей страницы в социальной сети. Макс и Сауль встретились на вечеринке в Майами.
Напомним, Сауль Альварес в 2021 году провёл три поединка и сумел завоевать все титулы во втором среднем весе, таким образом, он первый боксёр в истории, ставший абсолютным чемпионом в этой категории. Что касается Макса Ферстаппена, нидерландец впервые в карьере стал чемпионом мира. Гонщик «Ред Булл» прервал многолетнюю гегемонию семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.
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