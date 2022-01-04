Конор Макгрегор намекнул на то, что легко справится с Чарльзом Оливейрой

33-летний ирландский экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор намекнул подписчикам в своём «инстаграме» о том, что он легко сможет победить действующего чемпиона лиги бразильца Чарльза Оливейру.

«Я раскурю их обоих», — написал Макгрегор, прикрепив фотографию Оливейры с бразильским футболистом Неймаром.



Напомним, Оливейра завоевал освобождённый россиянином Хабибом Нурмагомедовым пояс UFC в лёгком весе, победив американца Майкла Чендлера.



Последний бой Чарльз провёл с представителем США Дастином Порье. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом.



В настоящее время Макгрегор не участвует в соревнованиях, так как восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником ирландского бойца был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Победу Порье одержал ещё в первом раунде.