Конор Макгрегор намекнул на то, что легко справится с Чарльзом Оливейрой

33-летний ирландский экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор намекнул подписчикам в своём «инстаграме» о том, что он легко сможет победить действующего чемпиона лиги бразильца Чарльза Оливейру.
«Я раскурю их обоих», — написал Макгрегор, прикрепив фотографию Оливейры с бразильским футболистом Неймаром.
Напомним, Оливейра завоевал освобождённый россиянином Хабибом Нурмагомедовым пояс UFC в лёгком весе, победив американца Майкла Чендлера.
Последний бой Чарльз провёл с представителем США Дастином Порье. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом.
В настоящее время Макгрегор не участвует в соревнованиях, так как восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником ирландского бойца был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Победу Порье одержал ещё в первом раунде.
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