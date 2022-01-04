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Джо Смит назвал двух российских боксёров, бой с которыми ему интереснее, чем с Альваресом

Джо Смит назвал двух российских боксёров, бой с которыми ему интереснее, чем с Альваресом
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Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO Джо Смит ответил на вопрос о предпочитаемом сопернике для следующего боя. По словам Смита, таковым является чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев или же действующий чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол, а не чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес.

«На данный момент все бы выбрали бой с Канело — только потому, что за счёт такого поединка можно заработать хорошие деньги. Но я хочу, чтобы меня знали как великого бойца, поэтому я хотел бы сразиться с Бетербиевым и Биволом.

Я не хочу боя с Джейкобсом. Это не то, что мне действительно нужно. Я желаю провести объединительные бои, хочу сражаться с Бетербиевым и Биволом», — приводит слова Смита BoxingScene со ссылкой на The Last Stand Podcast.

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