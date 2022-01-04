«Короли и настоящие легенды». Генри Сехудо — о себе и Джони Джонсе

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», показав совместное фото из тренажёрного зала с бывшим чемпионом UFC в полутяжёлой весовой категории Джоном Джонсом.



«Величайшие, короли и настоящие легенды», — подписал фото Сехудо.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Генри Сехудо в «Инстаграме».

Напомним, многолетние тренеры Джонса запретили ему приходить в зал клуба «Джексон-Винк ММА», пока тот не решит свои проблемы с законом и алкогольной зависимостью. После этого Джон принял решение начать заниматься в зале Сехудо.

Ранее Джонс рассказал, когда он намерен провести первый бой в тяжёлой весовой категории в этом году.