«Короли и настоящие легенды». Генри Сехудо — о себе и Джони Джонсе
Поделиться
Экс-чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», показав совместное фото из тренажёрного зала с бывшим чемпионом UFC в полутяжёлой весовой категории Джоном Джонсом.
«Величайшие, короли и настоящие легенды», — подписал фото Сехудо.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Генри Сехудо в «Инстаграме».
Напомним, многолетние тренеры Джонса запретили ему приходить в зал клуба «Джексон-Винк ММА», пока тот не решит свои проблемы с законом и алкогольной зависимостью. После этого Джон принял решение начать заниматься в зале Сехудо.
Ранее Джонс рассказал, когда он намерен провести первый бой в тяжёлой весовой категории в этом году.
Комментарии
- 4 января 2022
-
19:26
-
19:02
-
18:10
-
17:18
-
16:43
-
16:10
-
15:43
-
15:35
-
15:33
-
13:51
-
12:52
-
11:50
-
10:45
-
09:45
-
00:51
- 3 января 2022
-
23:41
-
22:49
-
21:50
-
20:48
-
19:42
-
18:52
-
17:53
-
16:32
-
15:17
-
14:39
-
13:56
-
12:38
-
12:17
-
11:25
-
10:36
-
09:25
-
08:49
-
08:20
-
00:44
-
00:38
Партнерский контент