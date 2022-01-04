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Порье внёс ясность относительно своего намерения пожертвовать $ 20 000 в фонд Оливейры

Порье внёс ясность относительно своего намерения пожертвовать $ 20 000 в фонд Оливейры
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье подтвердил, что пожертвует в благотворительный фонд действующего чемпиона промоушена в лёгком весе, бразильца Чарльза Оливейры $ 20 000. Эту сумму он обещал передать сразу после поединка с Оливейрой на турнире UFC 269.

«Отвечаю тем, кто спрашивает о пожертвовании в размере $ 20 000, которое я обещал выполнить. Конечно, я сдержу слово! Мы на связи с Чарльзом и его командой. Мы просто ждём, пока они определятся, на какой проект лучше направить деньги», — написал Порье в своём «твиттере».

Бой с Оливейрой является последним на данный момент противостоянием Порье. Поединок, напомним, завершился победой бразильца удушающим приёмом. Чарльз защитил титул в лёгком весе.

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