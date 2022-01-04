Порье внёс ясность относительно своего намерения пожертвовать $ 20 000 в фонд Оливейры
Поделиться
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье подтвердил, что пожертвует в благотворительный фонд действующего чемпиона промоушена в лёгком весе, бразильца Чарльза Оливейры $ 20 000. Эту сумму он обещал передать сразу после поединка с Оливейрой на турнире UFC 269.
«Отвечаю тем, кто спрашивает о пожертвовании в размере $ 20 000, которое я обещал выполнить. Конечно, я сдержу слово! Мы на связи с Чарльзом и его командой. Мы просто ждём, пока они определятся, на какой проект лучше направить деньги», — написал Порье в своём «твиттере».
Бой с Оливейрой является последним на данный момент противостоянием Порье. Поединок, напомним, завершился победой бразильца удушающим приёмом. Чарльз защитил титул в лёгком весе.
Комментарии
- 4 января 2022
-
21:30
-
20:29
-
19:26
-
19:02
-
18:10
-
17:18
-
16:43
-
16:10
-
15:43
-
15:35
-
15:33
-
13:51
-
12:52
-
11:50
-
10:45
-
09:45
-
00:51
- 3 января 2022
-
23:41
-
22:49
-
21:50
-
20:48
-
19:42
-
18:52
-
17:53
-
16:32
-
15:17
-
14:39
-
13:56
-
12:38
-
12:17
-
11:25
-
10:36
-
09:25
-
08:49
-
08:20
Партнерский контент