Экс-чемпион IBF Фармер нанял на работу бездомного, предложив ему зарплату более $ 10 тыс.

Экс-чемпион мира по версии IBF во втором полулёгком весе, американец Тевин Фармер взял на работу бездомного, предложив тому солидную заработную плату. Фармер владеет транспортной компанией, куда он и пригласил работать нуждающегося.
«Сегодня встретил бездомного парня. На улице было так холодно, что я решил отвести его в магазин, где купил ему всё необходимое. Потом я заплатил за гостиницу на две недели вперёд. Нанял его к себе на работу. У меня он будет получать более десяти тысяч в месяц. Сейчас мне так хорошо на душе. Я не мог видеть, как он буквально ни с чем мёрзнет на холоде. Моя цель — менять к лучшему по одной жизни в году», — написал Фармер в своём «твиттере», подчеркнув, что платить такой большой оклад ему позволяют средства от транспортной компании.
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