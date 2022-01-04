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Джордж Камбосос: 2022 год тоже будет моим!

Джордж Камбосос: 2022 год тоже будет моим!
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28-летний австралийский боксёр Джордж Камбосос разместил новый пост в своём «твиттере».

«2021-й был моим годом! 2022 год тоже будет моим! Воин никогда не бывает доволен и всегда стремится к большему», — написал Джордж Камбосос на своей официальной странице в «Твиттере».

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Джорджа Камбососа в «Твиттере».

Напомним, последний бой Камбосос провёл в конце ноября 2021 года с Теофимом Лопесом. Он завершился победой австралийца раздельным решением судей. В результате Лопес лишился чемпионских титулов. Изначально планировалось, что их поединок пройдёт 5 июня 2021 года, однако он был перенесён сначала на 19 июня, а затем на 14 августа из-за заражения Лопеса коронавирусом. Вскоре бой перенесли на 11 сентября, однако провести поединок в эту дату также оказалось невозможно. Тогда бой перенесли на 4 октября, а затем и на 28 ноября.

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