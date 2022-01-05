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Стерлинг: не думаю, что каждый русский жульничает. Но Чётр Ян — грязный мошенник

Стерлинг: не думаю, что каждый русский жульничает. Но Чётр Ян — грязный мошенник
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Обладатель пояса чемпиона UFC в легчайшем дивизионе, американский боец Алджэмейн Стерлинг разместил новый пост на своей странице в «Твиттере», где высказался о русских бойцах и о Петре Яне в частности.

«Для справки — я не думаю, что каждый российский боец или спортсмен жульничает. Точно так же, как у американцев, бразильцев, китайцев или спортсменов любой другой национальности, у вас есть чистые и грязные. Лично я считаю, что Чётр Ян (умышленно искажённое имя, образованное от слов «Пётр» и «читер») — грязный мошенник. Может быть, я ошибаюсь, но я сильно в этом сомневаюсь», — написал Стерлинг.

Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что в том эпизоде Стерлинг симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам.

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