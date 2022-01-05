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Названы богатейшие боксёры в истории. Мейвезер — первый, Владимир Кличко замыкает топ-10

Названы богатейшие боксёры в истории. Мейвезер — первый, Владимир Кличко замыкает топ-10
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Издание Manchester Evening News представило список самых богатых боксёров в истории. В список вошло десять наиболее состоятельных спортсменов.

Самым богатым был назван бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер. Его состояние оценивается изданием в £ 400 млн. На втором месте оказался легендарный бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Джордж Форман (222 млн), третьим в списке стал экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (163 млн).

Бывший украинский чемпион по боксу в супертяжёлом весе Владимир Кличко замкнул топ-10 (58 млн).

Топ-10 самых богатых боксёров по версии Manchester Evening News:

1. Флойд Мейвезер — £ 400 млн
2. Джордж Форман — 222 млн
3. Мэнни Пакьяо —163 млн
4. Оскар Де Ла Хойя — 148 млн
5. Сауль Альварес — 105 млн
6. Леннокс Льюис — 103 млн
7. Тайсон Фьюри — 100 млн
8.Шугар Рэй Леонард — 88 млн
9. Энтони Джошуа — 60 млн
10. Владимир Кличко — 58 млн.

Оскар Де Ла Хойя (148 млн), Сауль Альварес (105 млн), Леннокс Льюис (103 млн), Тайсон Фьюри (100 млн), Шугар Рэй Леонард (88 млн) и Энтони Джошуа (60 млн).

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