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Россиянин Мурзаканов дебютирует в UFC в бою с камерунцем Нчукви на UFC Fight Night в марте

Россиянин Мурзаканов дебютирует в UFC в бою с камерунцем Нчукви на UFC Fight Night в марте
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32-летний российский боец Азамат Мурзаканов (10-0 MMA, 0-0 UFC) встретится с камерунцем Тафоном Нчукви (6-1 MMA, 2-1 UFC) на мероприятии UFC Fight Night 12 марта, которое, как ожидается, состоится на арене «ЮэФСи Апекс» в Лас-Вегасе. Об этом информирует MMAJunkie.

Мурзаканов получил свой билет в UFC в августе, когда нокаутировал в первом раунде Матеуса Шеффеля на турнире Дана Уайта Contender Series 37. С тех пор у непобеждённого российского бойца состоялись три кряду отмены дебюта на престижном промоушене — бронирования против Марчина Прачнио в ноябре, Филип Линс на UFC на ESPN 31 в декабре и срыв с Джаредом Вандераа всего за день до боя, когда его оппонент не был допущен по медицинским показаниям, несмотря на взвешивание.

Вместе с дополнением состав UFC Fight Night на 12 марта включает:

Тьяго Сантос – Магомед Анкалаев
Марлон Мораес – Ядонг Сонг
Алекс Перейра – Бруно Силва
Гвидо Каннетти – Крис Моутиньо
Джавид Башарат – Тревин Джонс
Коди Брандейдж – Дальч Лунгиамбула
Джош Кулибао – Дэймон Джексон
Мэнди Бом – Сабина Мазо
Алекс Касерес – Содик Юсуфф
Азамат Мурзаканов – Тафон Нчукви

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Теги Бокс/ММА UFC •••

Источник: MMAJunkie

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