Бетербиев: армия фанатов Хабиба обидится, если я не скажу, что он крутой

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев высказался о бывшем чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове.



«Я его близко не знаю, всего пару раз с ним разговаривал. Поэтому по характеру не знаю. Как нас можно сравнивать? Я не знаю.



Армия фанатов Хабиба сейчас обидится, если я не скажу, что он крутой. На самом деле Хабиб свою работу сделал на отлично, вовремя ушёл. Ему респект и уважение за это. Как я не могу это уважать? Молодец», – заявил Бетербиев в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».



Последним поединком в карьере Нурмагомедова стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Хабиб одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. Сразу после битвы россиянин объявил о принятом решении завершить выступления в ММА. В активе Хабиба 29 побед в 29 поединках, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Нурмагомедова первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап.

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