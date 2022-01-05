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Александр Усик рассказал, с кем подерётся Тайсон Фьюри в Саудовской Аравии

Александр Усик рассказал, с кем подерётся Тайсон Фьюри в Саудовской Аравии
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Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF Александр Усик сообщил, что чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри проведёт поединок с ним в Саудовской Аравии.

Ранее Фьюри заявил: «Король Саудовской Аравии возвращается. Большие новости на подходе».

Украинский портал XSPORT в своём инстаграм-аккаунте задал вопрос подписчикам о том, с кем именно Фьюри проведёт бой в Саудовской Аравии.

«Со мной», — написал Александр Усик в комментарии под записью.

34-летний Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Александр стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над британцем Энтони Джошуа единогласным решением судей. После этого Джошуа активировал пункт контракта о возможном реванше и хочет вернуть себе чемпионские пояса. По предварительной информации, второй поединок Джошуа — Усик состоится в феврале-марте 2022 года.

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