Александр Усик рассказал, с кем подерётся Тайсон Фьюри в Саудовской Аравии

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF Александр Усик сообщил, что чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри проведёт поединок с ним в Саудовской Аравии.



Ранее Фьюри заявил: «Король Саудовской Аравии возвращается. Большие новости на подходе».



Украинский портал XSPORT в своём инстаграм-аккаунте задал вопрос подписчикам о том, с кем именно Фьюри проведёт бой в Саудовской Аравии.



«Со мной», — написал Александр Усик в комментарии под записью.



34-летний Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Александр стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над британцем Энтони Джошуа единогласным решением судей. После этого Джошуа активировал пункт контракта о возможном реванше и хочет вернуть себе чемпионские пояса. По предварительной информации, второй поединок Джошуа — Усик состоится в феврале-марте 2022 года.

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