Прайс: не думаю, что Джошуа может справиться с Усиком
Поделиться
Британский боксёр Дэвид Прайс считает, что Энтони Джошуа не под силу взять реванш у Александра Усика.
«Я бы не стал ставить против Усика. Думаю, Александр просчитал Джошуа. У каждого бойца есть соперник, когда, если учесть бойцовский стиль и самого человека в частности, тебе должно сильно повезти, чтобы победить в бою. Тебе может повезти, но удачу создают ошибки, которые совершает соперник. Я не думаю, что Усик — тот, кто будет совершать ошибки, из-за которых он окажется в ситуации, когда будет нокаутирован ударом Энтони Джошуа.
Усик слишком разнообразный, резкий и умный. Он всё время на шаг впереди. Он думает на несколько шагов вперёд. Не думаю, что Энтони Джошуа может с ним справиться», — цитирует Прайса talkSPORT.
Комментарии
- 5 января 2022
-
16:01
-
14:57
-
13:45
-
12:59
-
11:51
-
10:35
-
09:46
-
02:51
-
02:30
-
02:10
-
00:52
-
00:00
- 4 января 2022
-
22:59
-
22:19
-
21:30
-
20:29
-
19:26
-
19:02
-
18:10
-
17:18
-
16:43
-
16:10
-
15:43
-
15:35
-
15:33
-
13:51
-
12:52
-
11:50
-
10:45
-
09:45
-
00:51
- 3 января 2022
-
23:41
-
22:49
-
21:50
-
20:48
Партнерский контент