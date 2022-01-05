Прайс: не думаю, что Джошуа может справиться с Усиком

Британский боксёр Дэвид Прайс считает, что Энтони Джошуа не под силу взять реванш у Александра Усика.



«Я бы не стал ставить против Усика. Думаю, Александр просчитал Джошуа. У каждого бойца есть соперник, когда, если учесть бойцовский стиль и самого человека в частности, тебе должно сильно повезти, чтобы победить в бою. Тебе может повезти, но удачу создают ошибки, которые совершает соперник. Я не думаю, что Усик — тот, кто будет совершать ошибки, из-за которых он окажется в ситуации, когда будет нокаутирован ударом Энтони Джошуа.



Усик слишком разнообразный, резкий и умный. Он всё время на шаг впереди. Он думает на несколько шагов вперёд. Не думаю, что Энтони Джошуа может с ним справиться», — цитирует Прайса talkSPORT.