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Прайс: не думаю, что Джошуа может справиться с Усиком

Прайс: не думаю, что Джошуа может справиться с Усиком
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Британский боксёр Дэвид Прайс считает, что Энтони Джошуа не под силу взять реванш у Александра Усика.

«Я бы не стал ставить против Усика. Думаю, Александр просчитал Джошуа. У каждого бойца есть соперник, когда, если учесть бойцовский стиль и самого человека в частности, тебе должно сильно повезти, чтобы победить в бою. Тебе может повезти, но удачу создают ошибки, которые совершает соперник. Я не думаю, что Усик — тот, кто будет совершать ошибки, из-за которых он окажется в ситуации, когда будет нокаутирован ударом Энтони Джошуа.

Усик слишком разнообразный, резкий и умный. Он всё время на шаг впереди. Он думает на несколько шагов вперёд. Не думаю, что Энтони Джошуа может с ним справиться», — цитирует Прайса talkSPORT.

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