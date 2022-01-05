Дэвид Прайс рассказал, кому по силам победить Александра Усика

Британский боксёр Дэвид Прайс считает, что только двум боксёрам по силам победить Александра Усика.



«Единственный человек, который, как я считаю, может победить Усика, а, думаю, кто-то может посмеяться над этим, это Тайсон Фьюри. Он всегда ищет нестандартные способы одержать победу. Его бокс не по учебнику, который может прочитать хорошо обученный боец, его боксёрский стиль уникален.



Ещё один человек, обладающий похожим стилем, — Джо Джойс. Думаю, он мог бы доставить Усику проблем за счёт габаритов, силы, кондиций и нестандартной манеры ведения поединка.



Помимо Усика и Фьюри, есть только два человека, которые не знают горечи поражений после любительской карьеры. Думаю, Фьюри каждый раз находит способ выиграть, так что я ставлю на него», — приводит слова Прайса talkSPORT.