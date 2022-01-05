«Мирная поддержка». Боец ММА Хамитов поддержал протесты в Казахстане

Казахский боец смешанных единоборств Куат Хамитов оказал поддержку протестному движению в Казахстане.
«Алматы, ребята с Запада с народом! Мирная поддержка!» — написал в своём «инстаграме» Хамитов.
Напомним, со 2 января в Казахстане не утихают акции протеста. Поводом для акций стало повышение цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Экономические требования вскоре сменились политическими — в список требований протестующих входят отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.
Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сместил с должности Нурсултана Назарбаева и заявил, что берёт под контроль Совет безопасности страны вместо него.
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