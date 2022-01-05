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Боец UFC Энтони Смит поддержал Джейка Пола в вопросе по зарплатам

Боец UFC Энтони Смит поддержал Джейка Пола в вопросе по зарплатам
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Боец UFC Энтони Смит прокомментировал слова YouTube-блогера Джейка Пола о том, что лига должна увеличить зарплату спортсменам.

«Я думаю, что он честен. Думаю, что ему не всё равно. Дело вот в чём: у нас были такие движения, когда люди говорили о зарплате бойцов, но это всегда были люди, которым это выгодно, и я имею в виду не только бойцов. В истории спорта были люди, которые приходили со стороны и хотели казаться спасителями, которые придут и спасут нас, помогут нам, но в конце концов у каждого из них была своя цель. Джейку Полу здесь нечего выигрывать, поэтому это звучит искренне. Это трудно сделать, а он всё ещё нападает на Дану Уайта. Он постоянно поднимает эту тему на протяжении месяцев и месяцев и не отпускает её», — приводит слова Смита MMAFighting.

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