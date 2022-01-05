Энтони Джонсон до сих пор не получил разрешения от врачей участвовать в боях Bellator

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Энтони Джонсон, ныне выступающий в Bellator, до сих пор не получил разрешения от врачей участвовать в боях. Об этом сообщил глава лиги Скотт Кокер.
«Я разговаривал с ним около недели назад, и у нас состоялся очень хороший разговор. Не вдаваясь слишком глубоко в его медицинские проблемы, он должен беспокоиться только о том, чтобы быть здоровым. Бой всегда будет рядом. Я сказал ему продолжать делать то, что он делает, продолжать слушать врачей и продолжать в том же духе. Мы будем здесь, мы никуда не денемся. Если в какой-то момент он получит разрешение, мы обязательно вернём его. Пусть он не торопится, пусть выздоравливает, а когда он будет здоров, мы сможем поговорить. Главное, чтобы он никуда не торопился. В жизни есть вещи поважнее боёв», — приводит слова Кокера MMA Junkie.
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