«У Джейка пока 5-0, у него большой потенциал». Би Джей Флорес оценил перспективы Пола

Бывший американский боксёр Би Джей Флорес высказался по поводу известного блогера Джейка Пола.
«Джейк — суперзвезда. Он обладает захватывающей мощью одного удара, скоростью и невероятной трудовой этикой. У него есть этот Х-фактор.
Не забывайте, что у него пока 5-0. Джейк, без сомнения, является самой большой восходящей звездой в боксе. У него огромный потенциал. Небо — это предел. У нас отличная команда. В 2022 году нас ждёт ещё много интересного», — приводит слова Би Джея BoxingScene.
В декабре Пол победил Тайрона Вудли нокаутом в шестом раунде в матче-реванше по боксу, подняв свой непобеждённый боксёрский рекорд до 5-0. С тех пор Пол призывает к поединку звезду UFC Хорхе Масвидаля в боксе или ММА, если Уайт согласится на условия, предложенные американским блогером.
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