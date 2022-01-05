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«У Джейка пока 5-0, у него большой потенциал». Би Джей Флорес оценил перспективы Пола

«У Джейка пока 5-0, у него большой потенциал». Би Джей Флорес оценил перспективы Пола
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Бывший американский боксёр Би Джей Флорес высказался по поводу известного блогера Джейка Пола.

«Джейк — суперзвезда. Он обладает захватывающей мощью одного удара, скоростью и невероятной трудовой этикой. У него есть этот Х-фактор.

Не забывайте, что у него пока 5-0. Джейк, без сомнения, является самой большой восходящей звездой в боксе. У него огромный потенциал. Небо — это предел. У нас отличная команда. В 2022 году нас ждёт ещё много интересного», — приводит слова Би Джея BoxingScene.

В декабре Пол победил Тайрона Вудли нокаутом в шестом раунде в матче-реванше по боксу, подняв свой непобеждённый боксёрский рекорд до 5-0. С тех пор Пол призывает к поединку звезду UFC Хорхе Масвидаля в боксе или ММА, если Уайт согласится на условия, предложенные американским блогером.

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