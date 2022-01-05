«Никто не выписывает больше чеков, чем он». Чейл Соннен выступил в защиту Даны Уайта
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Бывший боец UFC Чейл Соннен встал на защиту главы промоушена Даны Уайта, на которого с критикой обрушился знаменитый блогер Джейк Пол за то, что президент выплачивает слишком маленькие гонорары своим бойцам.
«Люди преследуют «злого и ужасного» Дану Уайта за то, как он якобы мало платит людям. Но они никогда не добавляют тот факт, что никто не выписывал больше чеков, чем Дана Уайт. Я даже не говорю о количестве, об общей сумме в долларах, я говорю о большем. Я говорю о том, что 22 человека, 22 спортсмена получают зарплату каждую субботу. Никто не знает, что такое 22 раза по 52, за 52 недели в году… Но в боевых видах спорта нет никого, кто выписывал бы столько чеков», — приводит слова Соннена Sportskeeda.
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