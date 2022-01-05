«Бой с Нейтом — это способ искоренить демонов». Биспинг — о поединке Порье — Диаз

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг высказался по поводу потенциального боя между Дастином Порье и Нейтом Диазом.

«Я думаю, что для Дастина бой с Нейтом — это просто попытка искоренить своих демонов, попытка убрать неприятный привкус после проигранного боя за титул. Мы все знаем, что у него огромное желание стать чемпионом — это то, что выражено очень ярко. Он проиграл Чарльзу Оливейре. Поэтому сейчас он думает: «Если я приду туда и побью Нейта Диаза, я вернусь на победный путь».



Я разговаривал с Дастином перед его боем с Оливейрой, и он сказал, что если выиграет, то замедлит свой график боёв. Потому что ты не можешь постоянно проводить по три-четыре боя в год. Это сильно истощает организм. Но чемпионом он так и не стал. И сейчас, по его мнению, он, вероятно, немного подавлен, как и я, когда дрался с Келвином Гастелумом и когда проиграл Жоржу Сен-Пьеру», — приводит слова Биспинга BJPenn.