Соннен рассказал, почему Макгрегор может победить Оливейру

Бывший боец UFC Чейл Соннен рассказал, за счёт чего 33-летний ирландский боец Конор Макгрегор сможет одолеть действующего чемпиона UFC Чарльза Оливейру.
«Если и есть кто-то, кого Конор может победить, чтобы стать чемпионом мира, то это действующий чемпион. Этот бой может стать очень проблематичным для Оливейры. Конор Макгрегор — такой хороший ударник, какого ещё не видел этот спорт. Оливейра очень динамичен, в паре поединков он показал настоящий борцовский талант, а в других поединках он этого сделать не смог.
Конор может неплохо обороняться в партере. Конор может позаботиться о себе на ногах. Так что теперь возникает вопрос: является ли Оливейра парнем действительно высокого уровня? Достаточно ли он высокого уровня? У меня нет ответов на эти вопросы. Я просто хочу поделиться с вами тем, что, как бы ни сложился этот бой, фанаты получат нечто особенное», — приводит слова Соннена BJ Penn.
- 5 января 2022
-
22:01
-
21:12
-
20:33
-
19:34
-
18:57
-
17:45
-
16:52
-
16:01
-
14:57
-
13:45
-
12:59
-
11:51
-
10:35
-
09:46
-
02:51
-
02:30
-
02:10
-
00:52
-
00:00
- 4 января 2022
-
22:59
-
22:19
-
21:30
-
20:29
-
19:26
-
19:02
-
18:10
-
17:18
-
16:43
-
16:10
-
15:43
-
15:35
-
15:33
-
13:51
-
12:52
-
11:50