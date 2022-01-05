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Соннен рассказал, почему Макгрегор может победить Оливейру

Соннен рассказал, почему Макгрегор может победить Оливейру
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Бывший боец UFC Чейл Соннен рассказал, за счёт чего 33-летний ирландский боец Конор Макгрегор сможет одолеть действующего чемпиона UFC Чарльза Оливейру.

«Если и есть кто-то, кого Конор может победить, чтобы стать чемпионом мира, то это действующий чемпион. Этот бой может стать очень проблематичным для Оливейры. Конор Макгрегор — такой хороший ударник, какого ещё не видел этот спорт. Оливейра очень динамичен, в паре поединков он показал настоящий борцовский талант, а в других поединках он этого сделать не смог.

Конор может неплохо обороняться в партере. Конор может позаботиться о себе на ногах. Так что теперь возникает вопрос: является ли Оливейра парнем действительно высокого уровня? Достаточно ли он высокого уровня? У меня нет ответов на эти вопросы. Я просто хочу поделиться с вами тем, что, как бы ни сложился этот бой, фанаты получат нечто особенное», — приводит слова Соннена BJ Penn.

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