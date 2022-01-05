«Когда замахивается, он оставляет много пространства». Биспинг оценил шансы Нганну в боксе

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг считает, что у Фрэнсиса Нганну было бы очень мало шансов в поединке с профессиональным боксёром.

«Этот человек очень страшен и обладает очень хорошим ударом. Однако против боксёра у него не будет шансов, потому что когда он замахивается, то оставляет очень много свободного пространства. Конечно, если Нганну поймает его, то ему конец, но я не вижу причин, по которым он мог бы нокаутировать кого-то из боксёров. Он сначала должен их поймать, а мне не кажется, что это у него получится», — приводит слова Биспинга BJ Penn.

Последний поединок Нганну провёл в марте 2021 года, победив Стипе Миочича. Из-за такого простоя в UFC оказались вынуждены организовывать бой за титул временного чемпиона в соответствующем дивизионе. Временным чемпионом стал Сириль Ган, который победил Деррика Льюиса в августе 2021 года.