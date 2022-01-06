«Прекращай ныть. Сезон охоты начинается». Пётр Ян ответил Стерлингу

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян обратился к Алджэмейну Стерлингу, который обвинил россиянина в жульничестве.

«Фейкмастер ищет очередное фальшивое оправдание. Перестань ныть и начни прятаться, жалкая мышь. Сезон охоты официально открыт», — написал Ян в своём «твиттере».

Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам.



Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.