Волкановски и Холлоуэй возглавят турнир UFC 272. Это будет их третья встреча

Чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски проведёт третий бой с американским бойцом UFC Максом Холлоуэем, сообщает журналист Бретт Окамото в своём «твиттере».
Они возглавят турнир UFC 272, который пройдёт 5 марта в Лас-Вегасе.
Отметим, в рамках этого турнира свой бой проведёт российский боец Пётр Ян, который будет драться за чемпионский пояс с американцем Алджэмейном Стерлингом.
Волкановски уже дважды побеждал Холлоуэя. Сперва он победил американца в 2019 году. Второй бой между ними прошёл в 2020 году и также завершился победой Алекса.
Волкановски провёл в смешанных единоборствах 23 боя, в которых одержал 22 победы и потерпел одно поражение.
Холлоуэй, в свою очередь, провёл в смешанных единоборствах 29 боёв, в которых одержал 23 победы и потерпел шесть поражений.
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