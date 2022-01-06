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Волкановски и Холлоуэй возглавят турнир UFC 272. Это будет их третья встреча

Волкановски и Холлоуэй возглавят турнир UFC 272. Это будет их третья встреча
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Чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски проведёт третий бой с американским бойцом UFC Максом Холлоуэем, сообщает журналист Бретт Окамото в своём «твиттере».

Они возглавят турнир UFC 272, который пройдёт 5 марта в Лас-Вегасе.

Отметим, в рамках этого турнира свой бой проведёт российский боец Пётр Ян, который будет драться за чемпионский пояс с американцем Алджэмейном Стерлингом.

Волкановски уже дважды побеждал Холлоуэя. Сперва он победил американца в 2019 году. Второй бой между ними прошёл в 2020 году и также завершился победой Алекса.

Волкановски провёл в смешанных единоборствах 23 боя, в которых одержал 22 победы и потерпел одно поражение.

Холлоуэй, в свою очередь, провёл в смешанных единоборствах 29 боёв, в которых одержал 23 победы и потерпел шесть поражений.

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