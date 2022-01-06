Тимур Нагибин не хочет драться с Юсуфом Раисовым весной

Российский боец смешанных единоборств Тимур Нагибин прокомментировал сообщение о возможном бое с Юсуфом Раисовым.
«Действительно хорошее противостояние.Но есть пару моментов.
-Во-первых, со мной и моими менеджерами никто не связывался по этому бою. Ни условий, ни в какой организации бой может произойти.
-Во-вторых, март месяц удобен для Юсуфа, но не удобен для меня, у меня свои планы в этом месяце.
Я понимаю, что позже начинается священный месяц Рамадан, поэтому я думаю, если этот бой когда-нибудь и состоится, то это либо лето на турнире, где будут биться Шлеменко против Исмаилова, либо осенью. Это профессиональный спорт, и в таком противостоянии не думаю, что нужна спешка. Юсуф — достойный оппонент и порядочный парень. Поэтому давайте без лишней грязи. Если бой когда- нибудь и состоится, то только на взаимном уважении», — сообшил Нагибин в своём «инстаграме».
Ранее Юсуф Раисов сообщил о возможном поединке с Нагибиным в своём «инстаграме», указав дату — март 2022 года.
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