Алджэмейн Стерлинг: Россия, я накажу вашего парня

Боец смешанных единоборств Алджэмейн Стерлинг записал своё видеообращение фанатам из России. Напомним, сегодня стало известно, что американец встретится в титульном бою с россиянином Петром Яном 5 марта на турнире UFC в Лас-Вегасе.
«Россия, я накажу вашего парня, и ты ничего не сможешь с этим поделать. Я покажу вам, кто говорит всё это 5 марта! Доброе утро», — написал Стерлинг в своём «инстаграме».
Публикация доступна в «инстаграме» Алджэмейна Стерлинга.
Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что в том эпизоде Стерлинг симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам.
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