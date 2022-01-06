Энтони Петтис собирается принять участие в боях PFL в 2022 году
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34-летний американский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в лёгком весе Энтони Петтис примет участие в боях PFL в 2022 году, сообщает MMA Fighting.
Напомним, Петтис перешел в PFL после завершения контракта с UFC в конце 2020 года. Он сразу же стал одним из самых популярных новичков наряду с бывшим чемпионом Bellator Рори Макдональдом.
Американец не добился желаемого успеха во время своего первого выступления в PFL, проиграв единогласным решением Клэю Колларду в своем дебюте, а затем уступив раздельным решением возможному чемпиону в легком весе Раушу Манфио. В обоих боях он выглядел хорошо, однако не сумел достичь желаемого результата.
Ожидается, что сезон PFL 2022 года начнется в конце весны, хотя официальные даты еще не объявлены.
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