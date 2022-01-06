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Стерлинг — о бое с Яном: один из нас будет выглядеть как осёл, и я знаю, что это буду не я

Стерлинг — о бое с Яном: один из нас будет выглядеть как осёл, и я знаю, что это буду не я
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Американский боец смешанных единоборств Алджэмейн Стерлинг высказался по поводу предстоящего титульного боя с россиянином Петром Яном, который сегодня анонсировали в UFC. Напомним, реванш состоится 5 марта на турнире в Лас-Вегасе.

«Я собираюсь сжечь этого парня. Один из нас будет выглядеть как осёл, и я знаю, что это буду не я! Ставлю на это!», — написал Стерлинг в своём «твиттере».

Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что в том эпизоде Стерлинг симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам.

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