Стерлинг — о бое с Яном: один из нас будет выглядеть как осёл, и я знаю, что это буду не я

Американский боец смешанных единоборств Алджэмейн Стерлинг высказался по поводу предстоящего титульного боя с россиянином Петром Яном, который сегодня анонсировали в UFC. Напомним, реванш состоится 5 марта на турнире в Лас-Вегасе.

«Я собираюсь сжечь этого парня. Один из нас будет выглядеть как осёл, и я знаю, что это буду не я! Ставлю на это!», — написал Стерлинг в своём «твиттере».

Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что в том эпизоде Стерлинг симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам.