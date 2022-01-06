Соннен: Хабиб не стал ломать руку Гэтжи из-за того, что увидел его мать в первом ряду

Бывший боец UFC Чейл Соннен высказался по поводу последнего боя Хабиба Нурмагомедова в карьере, когда тот удушающим приёмом победил американца Джастина Гэтжи.

«Я был поклонником Хабиба и даже не знал, насколько он хорош, пока он не сразился с Гэтжи. Хабиб перешёл на спину, затем к армбару, но отпустил его из-за того, что он увидел мать Джастина в первом ряду. Он знал, что Джастин захочет обнять свою мать после боя, поэтому не стал ломать ему руку. Многие парни переделывают историю, чтобы выглядеть хорошо, но я думаю, что Хабиб говорил правду, потому что я видел, как он отпустил руку. Я видел, как он посмотрел в толпу и отпустил руку. Он не хотел причинять ему боль на глазах у его родителей. Поэтому он перешёл к треугольнику и просто усыпил его», — приводит слова Соннена BJ Penn.