Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Соннен: Хабиб не стал ломать руку Гэтжи из-за того, что увидел его мать в первом ряду

Соннен: Хабиб не стал ломать руку Гэтжи из-за того, что увидел его мать в первом ряду
Комментарии

Бывший боец UFC Чейл Соннен высказался по поводу последнего боя Хабиба Нурмагомедова в карьере, когда тот удушающим приёмом победил американца Джастина Гэтжи.

«Я был поклонником Хабиба и даже не знал, насколько он хорош, пока он не сразился с Гэтжи. Хабиб перешёл на спину, затем к армбару, но отпустил его из-за того, что он увидел мать Джастина в первом ряду. Он знал, что Джастин захочет обнять свою мать после боя, поэтому не стал ломать ему руку. Многие парни переделывают историю, чтобы выглядеть хорошо, но я думаю, что Хабиб говорил правду, потому что я видел, как он отпустил руку. Я видел, как он посмотрел в толпу и отпустил руку. Он не хотел причинять ему боль на глазах у его родителей. Поэтому он перешёл к треугольнику и просто усыпил его», — приводит слова Соннена BJ Penn.

Новость по теме
Хабиб Нурмагомедов показал фото в боксёрских перчатках
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022