Казахстанские бойцы UFC поддержали митинги в своей стране
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Казахстанские бойцы UFC Дамир Исмагулов, Жалгас Жумагулов и Шавкат Рахмонов поддержали митинги, которые проходят сейчас в крупных городах страны.
Каждый спортсмен сделал заявление в своём «инстаграме».
«Я с вами в любом положении. Сейчас нахожусь не в Казахстане и единственное, что могу сделать в поддержку – записать это видео», — написал Шавкат Рахмонов.
Дамир Исмагулов: «Мы вместе, Казахстан».
Жалгас Жумагулов: «Вместе с народом».
Напомним, в Казахстане был введён режим чрезвычайного положения. СМИ сообщают о выстрелах в разных районах столицы Казахстана, а данные о пострадавших постоянно обновляются, но сейчас неизвестно точное количество жертв и раненых.
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