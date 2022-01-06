Казахстанские бойцы UFC поддержали митинги в своей стране

Казахстанские бойцы UFC Дамир Исмагулов, Жалгас Жумагулов и Шавкат Рахмонов поддержали митинги, которые проходят сейчас в крупных городах страны.

Каждый спортсмен сделал заявление в своём «инстаграме».

«Я с вами в любом положении. Сейчас нахожусь не в Казахстане и единственное, что могу сделать в поддержку – записать это видео», — написал Шавкат Рахмонов.

Дамир Исмагулов: «Мы вместе, Казахстан».

Жалгас Жумагулов: «Вместе с народом».

Напомним, в Казахстане был введён режим чрезвычайного положения. СМИ сообщают о выстрелах в разных районах столицы Казахстана, а данные о пострадавших постоянно обновляются, но сейчас неизвестно точное количество жертв и раненых.