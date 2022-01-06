«После боя с Усиком его стиль не поменялся». Экс-тренер Кличко высказался о Гассиеве

Известный американский тренер Джеймс Али Башир поделился мыслями о возможном противостоянии своего подопечного Влада Сиренко с бывшим чемпионом мира в первом тяжёлом весе Муратом Гассиевым. Башир дал понять, что не впечатлён нынешними кондициями россиянина и выразил уверенность, что Сиренко победит Мурата.

«Думаю, Влад Сиренко может боксировать с Гассиевым уже сейчас. Ему больше не нужны приготовления. Если это будет хороший рейтинговый бой и нам заплатят хороший гонорар, то почему бы такому бою не состояться? Сможет ли Сиренко победить досрочно? Я не знаю, не знаю, сумеет ли он его остановить, но я убеждён, что он сможет победить.



Что касается формы Гассиева, не думаю, что он значительно прибавил с момента поединка с Александром Усиком. Его стиль не поменялся. Мурат ищет возможность для мощного удара. Влад же ищет возможность для удара, но и боксирует. Потому я не думаю, что это плохой бой для Сиренко. Я бы принял такой поединок», — сказал Башир в интервью, размещённом на канале «Два Боковых» в YouTube.

Украинец Сиренко недавно выразил желание провести с Муратом Гассиевым. Напомним, что тренер Влада Джеймс Али Башир в прошлом работал с Владимиром Кличко и Александром Усиком.