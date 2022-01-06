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«Тухугов или семизначный чек». Лобов рассказал, что может заставить его вернуться в спорт

«Тухугов или семизначный чек». Лобов рассказал, что может заставить его вернуться в спорт
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Экс-боец UFC Артём Лобов, недавно объявивший о завершении карьеры, рассказал, что может заставить его вернуться в спорт. По словам ирландского бойца, на его решение могут повлиять лишь два фактора.

«У меня есть много предложений, но я себе напоминаю, что дал обещание. Есть только два варианта, при которых я вернусь. Первый — бой с Тухуговым. Мне плевать, ушёл я из спорта или нет, всегда хотел этот поединок. Второй вариант — если кто-то воплотит мою мечту и предложит мне семизначный чек, это многое изменит. Это будет хорошим подспорьем для моей семьи. Так что есть два варианта — Тухугов или семизначный чек», — рассказал Лобов в интервью на шоу Ариэля Хельвани MMA Hour, размещённом на канале MMA Fighting в YouTube.

Напомним, Лобов завершил карьеру после поединка на голых кулаках с профессиональным боксёром Денисом Беринчиком.

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