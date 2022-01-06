Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Мне нечего доказывать». Деррик Льюис рассказал, с кем хочет подраться

«Мне нечего доказывать». Деррик Льюис рассказал, с кем хочет подраться
Комментарии

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Деррик Льюис рассказал, что в следующем бою хотел бы встретиться со Стипе Миочичем.

«Последний бой помог мне. У нас была большая разница в опыте, и я просто хотел наконец-то выйти на бойцовскую неделю и не давить на себя, и это было здорово. Планирую делать это до конца своей карьеры — просто выходить и получать удовольствие. Я чувствую, что мне не нужно ничего доказывать, и это одна из причин, почему я хочу провести следующий бой со Стипе Миочичем. Я считаю, что это был бы отличный поединок для болельщиков и для нас обоих. Он больше борец, и я тоже больше борец. Так что это был бы отличный, зрелищный бой.

У меня много людей, болеющих против меня, много ненавистников. Я должен использовать эту энергию, чтобы продвигать себя вперёд, что я и делаю», — сказал Льюис в интервью Ариэлю Хельвани на шоу The MMA Hour.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022