«Мне нечего доказывать». Деррик Льюис рассказал, с кем хочет подраться

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Деррик Льюис рассказал, что в следующем бою хотел бы встретиться со Стипе Миочичем.

«Последний бой помог мне. У нас была большая разница в опыте, и я просто хотел наконец-то выйти на бойцовскую неделю и не давить на себя, и это было здорово. Планирую делать это до конца своей карьеры — просто выходить и получать удовольствие. Я чувствую, что мне не нужно ничего доказывать, и это одна из причин, почему я хочу провести следующий бой со Стипе Миочичем. Я считаю, что это был бы отличный поединок для болельщиков и для нас обоих. Он больше борец, и я тоже больше борец. Так что это был бы отличный, зрелищный бой.

У меня много людей, болеющих против меня, много ненавистников. Я должен использовать эту энергию, чтобы продвигать себя вперёд, что я и делаю», — сказал Льюис в интервью Ариэлю Хельвани на шоу The MMA Hour.