Болельщики высмеяли Стерлинга и поддержали Яна после новости о проведении реванша

Болельщики смешанных единоборств бурно отреагировали на новость о проведении реванша между чемпионом UFC в легчайшем весе Алджэмейном Стерлингом и обладателем временного титула Пётром Яном. Подписчики страницы ESPN MMA в «Инстаграме» массово высмеивали американца и поддерживали Яна.

«Ставлю дом на Яна»

«Они реально спрятали пояс Стерлинга за графикой»

«Возвращение короля Яна»

«Они даже изобразили Стерлинга без пояса»

«Они спрятали пояс Стерлинга за буквами»

«Алджэмейн «без пояса» Стерлинг»

«Пётр победит»

«Мне нравится, как изобразили Петра Яна с чемпионским поясом», — писали фанаты.

Соответствующий пост доступен на странице ESPN MMA в «Инстаграме».

Напомним, схватка Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом состоится 5 марта на турнире UFC 272 и станет соглавным событием шоу. Главным событием турнира будет титульное противостояние Александера Волкановски и Макса Холлоуэя.