Эксперт назвал двух россиян, которые станут чемпионами UFC в 2022 году

Известный обозреватель ММА Марк Раймонди поделился мыслями о том, кто из россиян в 2022 году может стать чемпионом UFC. Также эксперт рассказал о других больших ожиданиях.
По его словам, в 2022 году чемпионами лиги станут представитель лёгкого дивизиона Ислам Махачев и боец полутяжёлого дивизиона Магомед Анкалаев. Раймонди также считает, что обладателем пояса станет полусредневес Хамзат Чимаев.
Кроме того, по словам Раймонди, в 2022 году стоит ожидать ухода из UFC Нейта Диаза, который покинет лигу ради выступлений в боксе. По словам обозревателя, в этом же году экс-чемпион лиги в двух дивизионах Конор Макгрегор получит титульный бой, Валентина Шевченко завоюет титул во втором дивизионе, а боссы UFC объявят о появлении новой весовой категории у женщин, так называемого атомвейта.
Соответствующий пост доступен на странице ESPN MMA в «Инстаграме».
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