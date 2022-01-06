Аскар Аскаров поддержал казахский народ

Российский боец UFC Аскар Аскаров, выступающий в наилегчайшем весе, поддержал казахский народ в своём «инстаграме».

Напомним, в Казахстане в последние дни проходят массовые акции протеста. 2 января они вспыхнули в нескольких городах, а сейчас распространились практически на всю страну. Акции сопровождаются погромами и беспорядками, есть пострадавшие и погибшие. В ряде городов Казахстана было введено чрезвычайное положение.

«Да убережёт Всевышний наших братьев и сестёр от всего плохого. Всем мира и терпения. И за каждой тягостью облегчения», — написал Аскаров в своём инстаграме».

Последний бой российский боец провёл 7 марта на турнире UFC 259, где одержал победу единогласным решением судей в противостоянии с Джозефом Бенавидесом. В UFC на его счету три победы кряду, а его дебютный поединок завершился вничью.